¡Upa! Lo que hay entre Natti Natasha y Daddy Yankee

Este 03 de febrero, el “Big Boss”, Daddy Yanke cumple 43 años, aunque no parezca. Y, como era de esperarse las felicitaciones abundan en redes sociales; no obstante una de ellas llamó bastante la atención.

Natti Natasha le dedicó un post al máximo exponente del género urbano, y en el mismo texto buscó aclarar lo que muchos fanáticos imaginan…

“Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia”, contó.