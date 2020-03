¡Por las malas! Lo que hacen militares con quienes no tengan mascarilla

GNB detuvo a quienes no tenían mascarillas en la avenida Fuerzas Armadas

“Se pueden bajar todos con una condición: si los llego a ver por la zona en un minuto van presos”, dijo un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) antes de dejar en libertad a un grupo de ciudadanos que detuvieron por no tener mascarilla de protección contra el coronavirus.

Entre siete y 10 personas estuvieron aproximadamente una hora dentro de una unidad de la guardia, conocida como jaula, en la avenida Fuerzas Armadas, este lunes 16 de marzo. En ese tiempo los funcionarios se burlaron de ellos y los amedrentaron por no cumplir con las medidas que anunció Nicolás Maduro. Los detenidos tampoco guardaron el metro de distancia que exigió el Ejecutivo.

“Los vamos a llevar a un curso de seis horas, a ver si aprenden del coronavirus”, decían entre mofas a quienes estaban en la jaula.

Uno de los detenidos publicó el portal de noticias Crónica.Uno, no se publica su nombre por medidas de seguridad, que aproximadamente a las 2:00 p. m. un efectivo de la GNB, con un arma larga visible, lo persiguió hasta que lo detuvo.

“Me pidió la cédula y luego me condujo hasta la jaula, donde había entre siete y 10 personas que estaban en las mismas circunstancias que yo. Le pregunté al funcionario cuál era mi estatus, si había infringido alguna normativa constitucional y ellos me respondían que no tenían conocimiento”, dijo el joven, quien se encontraba a la altura de la estación Las Flores del Bus Caracas, haciendo compras de comida.

Estado de alarma en Venezuela



El viernes 13 de marzo Maduro decretó estado de alarma en el país para combatir el COVID-19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además dijo que era de uso obligatorio el tapabocas dentro del sistema del Metro de Caracas, el ferrocarril y en unidades de transporte público, según firmaba en decreto.

Este martes 17 de marzo el país entró en cuarentena, desde las 5:00 a. m., para evitar la propagación del virus, cuyo índice de mortalidad según la OMS es de 2 %. En ninguna de sus alocuciones Maduro especificó cuáles son las sanciones al incumplimiento de la cuarentena, así como al uso de las mascarillas.

“No sé hasta que punto fue legal ese procedimiento, que por cierto fue muy abusivo. No nos explicaron las razones por las que estuvimos detenidos. Detuvieron a un señor de más de 70 años que tuvimos que ayudar a subir a la jaula. La gente estaba indignada, le decía a los funcionarios que no tenían dinero para comprar comida y mucho menos para una mascarilla. También les decían que si querían que usaran mascarilla se las dieran”.

La tarde de este martes 17 de marzo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, reiteró que había que usar tapabocas en el Metro, ferrocarril y en los establecimientos públicos. “Nadie puede salir sin el uso de la mascarilla”, dijo.

Privación ilegítima de la libertad

Yonathan Mustiola, director de la ONG Justicia Venezolana, explicó que la medida de prevención del tapabocas es una política de Estado, pese a que la OMS indicó que las mascarillas debe utilizarlas el personal de salud, personas contagiadas de COVID-19 y algún familiar que cuide a estos enfermos.

“Detener a una persona porque no tiene tapabocas es una privación ilegítima de libertad. La única manera que una persona puede ser detenida, de acuerdo con el artículo 44 numeral 1 de la Constitución, es que esté solicitada por un tribunal o que esté cometiendo un delito flagrante. Un tapabocas no es un delito, independientemente de que sea una política de Estado. Para que un hecho sea considerado delito tiene que estar establecido en la Constitución”, dijo el abogado.

El periodista Román Lozinski publicó en su cuenta de Instagram que funcionarios le obligaron a usar el tapabocas dentro de su vehículo. También un testigo reveló que en una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) paraban a las personas que no llevaban puesta la protección.

En una alcabala en El Rosal la policía detenía a los vehículos para chequear que llevaran puesto el tapabocas y sino los dejaban retenidos ahí”, contó.

La OMS establece que la personas deben usar los tapabocas si tienen tos o estornudos. Si una persona sana atiende a una enferma de COVID-19, o que sospeche que tiene la enfermedad. Aclararon que las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de las manos.

Fuente: Cronica Uno