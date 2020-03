Maduro vuelve a insistir con el FMI y vea lo que pidió

Fuentes consultadas por Bloomberg revelaron que la administración que preside Nicolás Maduro volvió nuevamente a elevar una solicitud ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero esta vez para pedir un préstamo de $1.000 millones, un quinto más bajo que el que pidiera la primera vez ante el organismo con sede en Washington y que fue rechazado por considerar que había inconsistencias en la presidencia del país.

Al parecer, el FMI siente empatía por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela pero un funcionario de prensa de la institución refirió que la petición hecha por Maduro de $5.000 millones para supuestamente combatir los embates del covid-19 fue rechazada porque su mandato no es reconocido por la comunidad internacional.

El Ejecutivo venezolano considera que el préstamo puede venir por vía de los programas diseñados para comprar alimentos y medicinas. También para optimizar la infraestructura de hospitales para atender a los pacientes que estén infectados por coronavirus.

Según el escrito, el FMI estaría listo para hacer uso de la capacidad de préstamo de $1.000 millones a las naciones que necesiten dinero para contrarrestar el efecto del coronavirus.

El director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, indicó el pasado jueves que la política en América Latina debería ser el gasto relacionado con la salud, pero aclaró que el objeto principal de FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional y ser una organización humanitaria.

El FMI rechazó el pasado 17 de marzo el pedido de $5.000 millones solicitado por Nicolás Maduro. El gobierno solicitó el dinero a modo de ayuda para responder a la crisis causada por el coronavirus. Lo rechazaron debido a que el mandatario no es reconocido por la comunidad internacional.

El reportero de Associated Press Joshua Goodman, conversó con un vocero de la organización, que declaró que el FMI «no está en posición para considerar la petición». Explicó que la relación de la entidad con los países miembros se sustenta en el reconocimiento de gobiernos oficiales por parte de la comunidad internacional. En esta ocasión «no hay claridad en el reconocimiento»

Por su parte, Juan Guaidó, advirtió al FMI que el régimen de Nicolás Maduro no puede administrar nada. “Entregarle recursos al régimen, es dárselo a la corrupción”.

«Quien controla el aparato represivo del Estado sabe que el pueblo necesita ayuda. No es el tiempo de la soberbia. La salud depende de que hagamos bien las cosas. No es momento para inventar, con la salud de los ciudadanos no se juega», dijo Guaidó en una entrevista.