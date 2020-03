Diosdado Cabello habló sobre su contagio con coronavirus

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, aseguró este jueves que no fue contagiado de coronavirus, tal y como afirmaban algunos rumores.

Desde hace varios días, usuarios en redes sociales indicaban que existía la posibilidad de que Cabello estuviera infectado con el nuevo virus que se convirtió hace poco en pandemia, reseñó El Nacional.

Esto surgió luego de que uno de los pasajeros del vuelo de Iberia que llegó a Venezuela el 5 de marzo proveniente de España y donde se detectaron a los dos primeros pacientes con covid-19 en el país, asistieran a la marcha oficialista realizada el pasado 10 de marzo. El hombre aparece en una fotografía con una mujer, que más adelante estuvo junto a Cabello en la concentración.

“Yo no lo tengo ni estoy exento a poder contagiarme. Cuídense. Yo no le pido a los opositores que se expongan por eso de desearle la muerte a alguien. Yo no me alegro ni le deseo la muerte a nadie porque espero que vivan 100 años para que vean a la nación socialista, bolivariana, chavista y antiimperialista”, dijo en su programa Con el mazo dando.