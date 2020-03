Desgarradora confesión de la madre del niño violado y asesinado por su tío

Yelitza López, madre del menor presuntamente violado, asfixiado y lanzado al río Guaire por su tío, conversó con los medios de comunicación.

Durante su interacción con la prensa, una serena López informó que no maneja otra información acerca del caso que la que ofreciera su hermano Hartlin José Mora Bello, de 37 años de edad, a las autoridades: abusó sexualmente de su sobrino de tres años, Joziel Isaías Cabinero López, lo asesinó asfixiándolo y posteriormente, se deshizo de su cuerpo, lanzándolo al río Guaire.

Sin embargo, Yelitza López, quien estaba acompañada de su madre Norma Bello, pone en duda esa versión y aunque el detenido aseguró que su cuerpo está en el río Guaire, “nadie le cree”. Incluso, maneja la posibilidad de que pueda estar vivo o enterrado en algún sitio, aún no confesado por Mora Bello.

“Sí puede ser que en verdad esté muerto, que aunque mis sentimiento como madre me dice que está vivo, pero sí él está vivo, bueno, Señor, el que lo tenga, que nos los entregue. Y si él está muerto, que mi hermano diga dónde está, pero en el río Guaire, no está. Él tiene que estar enterrado y él no nos quiere decir”, expresó.