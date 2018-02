Vicente León: la mayoría de los venezolanos no sabe por quién votar

Luis Vicente León, presidente de Datanalisis, afirmó que los venezolanos anhelan un candidato independiente para las elecciones presidenciales previstas para antes del 30 de abril de este año.

Explicó que la mayoría de los ciudadanos no se identifican con ninguna de las principales fuerzas políticas del país, por lo que es necesaria una corriente independiente.

León afirmó que, por esta razón, los venezolanos no están entusiasmados en participar en elecciones, a diferencia de procesos anteriores.

Aseguró que 70% de los ciudadanos, que votarían en contra del presidente Maduro, desean una fracción independiente que realice los cambios políticos y económicos que Venezuela necesita.

Acotó que esta parte de la población no está segura de ir a votar. “Esto no significa que sean opositores o que estén dispuestos a votar, sólo significa que están heridos por su deseo de cambio y no saben cómo articularlo”, reflexionó en una entrevista concedida a Unión Radio.