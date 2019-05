¡Es un varón y es perfecto! La estrella de la telerrealidad Kim Kardashian, casada con el rapero Kanye West, anunció el viernes el nacimiento de su cuarto hijo a través de una madre de alquiler.

“¡Ya llegó y es perfecto!”, escribió Kardashian en su cuenta de Twitter.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨

Kardashian había anunciado la llegada de su cuarto hijo en enero, durante un programa televisivo en vivo.

El nuevo bebé tiene tres hermanos: una niña, Chicago, que nació en enero de 2018 también a través de una madre de alquiler, y dos hijos biológicos de la pareja, North, una niña de cinco años, y Saint, un varón de tres años.

Aún se desconoce el nombre del pequeño.

We celebrated our baby boy about a week ago and now he’s here! He’s so perfect! Here are some pics of my CBD baby shower. I was freaking out for nothing because he is the most calm and chill of all of my babies so far and everyone loves him so much 🧸 pic.twitter.com/bYH1E2WXHY

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 11, 2019