Transportistas esperan autorización del Ministerio de Transporte para subir el pasaje

El presidente de la Asociación de Transportistas del Oeste, Hugo Ocando, señaló que en Caracas el pasaje del transporte público no ha subido a Bs. 1000 por persona, ya que esperan por la repuesta del ministro de Transporte Carlos Osorio.

“Todavía no se están cobrando los mil bolívares. Algunos transportistas lo están haciendo dada la necesidad que tienen de ajustarlo, ese es su sueldo, pero la gran mayoría no lo está haciendo. Estamos esperando respuesta del Gobierno y no la hay de ningún tipo”, mencionó Ocando.