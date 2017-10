Torrealba afirma que a la oposición hay que refundarla

El exsecretario de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, afirmó en una entrevista a Versión Final que “ojalá que la MUD no se meta a madurista, porque Nicolás Maduro cuando se equivoca no corrige sino que se radicaliza, y profundiza el error. Ojalá que la oposición proceda a corregir y no se radicalice porque esto solo ha llevado a la desconexión con el pueblo que sufre y protesta”.

Expresó que a la coalición opositora hay que refundarla y recrearla. Y además plantearse si tiene sentido mantener la MUD como marca. Pero destacó que si hay un camino, es el camino de unidad, donde se asuman las diferencias, y se permita un encuentro cuando haya un escenario electoral.

Torrealba indicó que, en este momento cualquiera que sea vocero de la oposición está preinscrito en Ramo Verde o en El Helicoide. Y esos puestos no son apetecidos por nadie. “Entonces, es la oportunidad para hacer un balance sin implicaciones burocráticas”, dijo.

Manifestó que no le extrañaría que Nicolás Maduro adelantara las presidenciales y propusiera a la oposición unir los comicios municipales, de consejos legislativos y las presidenciales.

La importancia de la dimensión internacional fue resaltada por Torrealba, quien alertó que sin una claridad estratégica, el apoyo internacional puede diluirse y volverse contradictorio. Así como ahora que Luis Almagro regaña a un sector de la oposición, un sector de la oposición desconfía del Papa y la Unión Europea está mucho más cautelosa.