¡Tips! ¿Cómo Mantener Una Relación A Distancia?

No hay prueba más contundente que demuestre la fuerza del amor que la distancia. Ya que en ese tránsito de tiempo, donde las personas experimentan la ausencia de su pareja, se despiertan una serie de expectativas e interrogantes hacia la conservación o no de esa relación. ¿Porque? La respuesta aunque para una primera vez es complicada, descubrirla esta en frente de nuestras propias narices. ¿Acaso nuestros sentimientos han cambiado hacia esa persona en su ausencia? ¡NO! ¿Acaso nuestros pensamientos hacia esa persona han cambiado? ¡NO! ¡Fácil!. Es el contacto físico donde se produce un choque emocional, pero ¿Cómo superarlo para mantener viva esa llama que se encendió y conservarla intacta hasta que se produzca nuevamente el reencuentro? ¿Vale o no la pena esperar a ese alguien que un día produjo dentro de nuestro ser, un cambio mágico en nuestras vidas? ¡SI! , si ambos están dispuestos a formar parte de un mutuo entendimiento creado por la misma necesidad, pues ya se puede considerar la primera etapa superada.

La existencia de sentimientos que se originan a raíz de una separación temporal, por motivos ajenos a la voluntad de una pareja, detona un deseo de defender lo que los une y se inicia de manera impulsiva la necesidad de crear formas o maneras de sostener esa relación a distancia hasta poder superar esa transición en el tiempo que los aleja. Por lo tanto, el siguiente nivel es producir entre ambos ideas que mantengan la comunicación básica y agregar como todo buen Chef de cocina elementos que le den un gusto único para ambos a ese plato llamado relación de pareja.

El acto más sublime y tierno que puede sentir un ser humano es la ausencia del ser amado. Es asombroso descubrir cientos de vías que hacen que ese ser este mas presente que nunca en nuestras vidas, así que manos a la obra y no lo hagamos esperar.

El ingrediente fundamental para que todo marche sobre ruedas, es que debes tener una conexión profunda, sincera, honesta y emocional. No hay primeros ni segundos planos, todos son importantes. Aunque en un principio desconozcamos que sucederá con nosotros en el futuro, no significa que debemos desechar la relación por falta de un primer plan, porque el proyecto más importante es el de la compatibilidad entre las partes, de allí nacerá el verdadero plan de vida.

No se debe vivir para el futuro sin vivir el presente. Está bien planificar metas, fechas de reencuentros y que ambos tengan la esperanza de vivir juntos. Pero no se debe descuidar ni un segundo el presente que lo alimenta. Así que hasta que eso no suceda el presente es lo que cuenta.

Hoy por hoy no hay excusa con las cientos de herramientas que nos da la tecnología, con todos los avances que nuestra era ha producido. ¡Utilicémoslas Todas! Seamos creativos, pero eso sí, no olvidemos que estas son solo herramientas que nos ayudan a comunicarnos. Somos nosotros mismos los que tenemos que poner el empeño de darle sabor a la relación, porque la realidad es que somos el ingrediente principal.

Nada podrá sustituirnos, el secreto está en saber utilizar estos auxiliares de la felicidad que alcanzaremos como pareja a larga distancia. Se necesitara de toda la ayuda posible, así que usemos los beneficios que la tecnología nos brinda. Desde un correo electrónico a un juguete hecho especialmente para relaciones a distancia fácilmente de encontrar en cualquier tienda de juguetes eróticos donde podrás adquirirlos enviándolo a su domicilio y sorprender esa persona que vive en nuestro ser, se sentirán más unidos que nunca.