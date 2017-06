¿Te atreverás a probarlo? Web de anuncios clasificados, la forma ideal de vender

Internet se ha convertido en la herramienta ideal a la hora de vender gracias a su economía e inmediatez. Si buscas promocionar algún producto y/o servicio la mejor manera de lograrlo es en la Web de anuncios clasificados. ¡Sí, así como lo lees! En la red encontrarás infinidad de directorios comerciales, pero uno de los más confiables para realizar tus clasificados es anuncios en Lima. No hay nada mejor que encontrar un directorio súper completo, funcional y rápido donde fácilmente podrás publicar y darle la promoción que merece tu producto.

Es así como las publicaciones digitales “han echado por tierra” los avisos clasificados de los medios impresos. Actualmente hay una gran cantidad de rotativos que han relegado esta vieja forma de anunciar debido a su poco alcance, gran costo y descenso del mercado. Las avasalladoras técnicas digitales llegaron para quedarse y convertirse en el principal aliado del anunciante comercial.

Los anuncios en Lima se han perfilado como la nueva tendencia para publicar negocios, servicios y todo tipo de bienes en la red. Pero para lograr la tan anhelada venta debes tener en cuenta varios elementos que compartiré con el objeto de que hagas destacar tu producto de todos los demás.

En primer lugar, el titulo del anuncio. Este es el elemento de “enganche” que tendrá un efecto atrayente para el comprador. Recuerda que esto es lo primero que verá tu posible negociante, para ello te recomiendo que antes de publicar tu anuncio clasificado hagas una pequeña búsqueda en los distintos motores de búsqueda de la Web: Google, Amazon, Yahoo o Bing y date a la tarea de investigar cómo buscaría tu potencial comprador lo que vayas a vender en Internet. Ganarás terreno y delimitarás el target (público) que se encuentre realmente interesado en tu producto.

En segundo lugar se presenta la descripción del anuncio, acá la clave es ser sumamente conciso y algo creativo. Por ello te sugiero que seas bien puntual y ofrezcas información detallada de tu bien y/o producto, te servirá como filtro para atinar con los clientes que estén realmente interesados en realizar una compra efectiva. Al mismo tiempo en tu anuncio también puedes agregar un precio de referencia, te ayudará a jugar con la curiosidad del cliente y aunque no lo creas es una forma directa útil y segura de que te contacten. ¡Te lo garantizo!

Después nos encontramos con el componente visual de mayor impacto cuando hablamos de anuncios clasificados en la Web: la imagen. Por allí hay un viejo proverbio que reza: “Una imagen vale más que mil palabras” en este caso esta máxima no es la excepción. Procura contar con al menos cinco fotografías de buena calidad, que no estén pixeladas, opacas ni borrosas para agregarlas a tu anuncio clasificad. Las imágenes son el acompañante y complemento de tu anuncio, no colocarlas sería un error garrafal, le quitarías relevancia (vistosidad) a tu publicación y no llamaría la atención de tu posible comprador.

En último término, pero no menos importante incluye tus datos de contacto: número telefónico y correo electrónico. Serán la forma más segura en la que te relaciones con tus clientes, por allí podrás responder las dudas que tengan acerca del producto y/o servicio; y al mismo tiempo también serán las vías directas en la que podrás cerrar la venta.

Atrévete y apégate a lo actual, haz uso de la web de anuncios clasificados: aumenta tus ventas gracias a la mega ampliación del mercado, aprovecha la gratuidad del recurso, obtén resultados positivos en un corto tiempo, da a conocer tu bien, artículo u/o servicio y para “cerrar con broche de oro” lo mejor de todo es que cualquiera puede hacerlo, acá no hay limitaciones.