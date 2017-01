Tarifas Corpoelec 2017 aumentaron en 800% sin previo aviso

Tarifas Corpoelec 2017 fueron subidas de precio en un 800% sin aviso alguno.

“Corpoelec aumentó en 800% las tarifas, pero el servicio está cada vez peor”, dijo el diputado por Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien ofreció este jueves una rueda de prensa a las puertas del hemiciclo parlamentario a fin de pronunciarse sobre el aumento de las tarifas eléctricas y su deficiente servicio en el estado Zulia.

Denunció que no solo perjudica a los venezolanos el aumento de las tarifas eléctricas, sino que “con el mal servicio se reinician los apagones en el estado Zulia”.

Expresó que “ya no se revisan los medidores de luz por falta de personal, Corpoelec hace un estimado de consumo y no entrega facturas” y agregó que “han ocurrido accidentes por falta de alumbrado vial. Por esa razón solicitamos que Corpoelec rinda cuentas ante la Asamblea Nacional y el país”.

Mientras que Mientras la Corporación Eléctrica Nacional alega que los recibos vienen más altos por la implantación estricta del sistema de la banda verde, fuentes sindicales aseguran que se trata de un aumento disfrazado de las tarifas. “Desde noviembre de 2016 Corpoelec aplica un incremento tarifario oculto de hasta 800% al sector residencial”, aseguró una de las fuentes.

Destacó que la decisión de la corporación es contraria a la ley eléctrica, la cual dice que los aumentos de las tarifas conlleva el mejoramiento del servicio.

En las oficinas comerciales de Corpoelec en Caracas y en el interior del país, los usuarios se quejan del aumento. “Hasta noviembre pagué 75 bolívares mensuales. En diciembre el monto fue 378 bolívares”, dijo una suscriptora, residente de un apartamento, en San Juan de los Morros, estado Guárico.

En su caso, el incremento fue de 404% en un mes.

Otro usuario, que vive en una casa en Caracas, contó que en noviembre pagó 450 bolívares y en diciembre le cobraron 2.300 bolívares, lo que significa un alza de 411%. “No tienes derecho a quejarte. Si no pagas te la cortan”, afirmó.

Los clientes aseguraron que en las taquillas de pago en las oficinas comerciales les han notificado que, en efecto, hubo un ajuste de tarifas. Sin embargo, fuentes de Corpoelec insisten en que “no hay aumento de tarifas sino la aplicación de la banda verde”.

El sistema, anunciado en mayo de 2014 por el entonces ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Jesse Chacón, penaliza a los usuarios residenciales que excedan topes de consumo establecidos.

En los Andes y Caracas la banda está entre 0 y 500 kilovatios/hora; en las regiones occidental, oriental y central del país va de 0 a 600 KW/hora y en Guayana de 0 a 700 KW/hora. En Nueva Esparta y Zulia se fijó entre 0 y 900 KW/h y de 0 a 1.300 KW/hora, respectivamente.

Según las fuentes laborales, las multas al KW/hora consumido en exceso están entre 500% y 600%. “El usuario ignora si eso es verdad porque Corpoelec no indica en la factura cuánto consumió de energía en el mes”, dijo un sindicalista.

Benjamín Ezaine, director del Comité de Afectados por los Apagones, considera “un abuso el aumento disfrazado de las tarifas porque no se corresponde con la calidad del servicio”.

Informó que usuarios reportan cortes bruscos de hasta dos horas que afectan extensos sectores del interior del país. “Si se trata de administración de carga, Corpoelec debe publicar anticipadamente la suspensión del servicio para que los usuarios tomen medidas”, expresó.

Un sindicalista afirmó que a las redes de distribución no les hacen mantenimiento. “Para que esa situación no cause daños mayores como un apagón nacional, Corpoelec está administrando la carga con racionamientos selectivos”, señaló.