Smolansky habla de la muerte de Óscar Pérez

David Smolansky, ex alcalde del municipio El Hatillo, rechazó las comparaciones del operativo en contra el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez con el golpe realizado por ex presidente fallecido, Hugo Chávez el 4 de febrero 1992.

“Chávez se alzó en democracia causando la muerte masiva de venezolanos y se le dio oportunidad de entregarse. Óscar Pérez lo hizo en dictadura (…) lo ejecutaron extrajudicialmente, pese a su rendición”, expresó Smolansky este martes mediante Twitter.

El ex alcalde en el exilio se refirió al operativo en El Junquito como “un crimen de guerra”, además señaló que en Venezuela hay un sistema totalitario que intenta controlar a la población con el hambre y la miseria.

“Con los sucesos de 2017 y de este lunes, se abre el capítulo del exterminio en Venezuela. “Los que tomaron las tanquetas en 1992 para romper las puertas de Miraflores son los mismos que tomaron El Junquito para cometer un crimen de guerra”, agregó Smolansky.

