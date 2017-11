Robert Mugabe aparece en público por primera vez desde golpe militar

El presidente zimbabuense, Robert Mugabe, hizo este viernes su primera aparición pública desde el golpe militar de esta semana, con motivo de una ceremonia de entrega de diplomas universitarios en Harare.

El jefe de Estado, de 93 años, vestía toga azul y tocado del mismo color, para esta recepción en la Universidad Abierta de Zimbabue.

La víspera se reunió con el jefe del Estado Mayor, general Constantino Chiwenga, y se negó a dimitir, según una fuente próxima a los militares.

En un comunicado publicado el viernes por los medios de comunicación públicos, el ejército afirmó estar debatiendo con el presidente Mugabe “sobre la próxima etapa”.

