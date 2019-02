En la mañana de hoy se dio el anuncio de un toque de queda en región del Biobío, especificamente en la provincia Concepción. Sin embargo, el ministro de defensa de Chile, Alberto Espina, afirmó hace poco que “No hay toque de queda”.

La noticia la dieron a conocer las dos principales autoridades de la región, el intendente del Biobío, Jorge Ulloa, y el jefe de Defensa Nacional de la zona, el contraalmirante, Carlos Huber, quien fue nombrado por el Presidente Sebastián Piñera en ese cargo el pasado 5 de febrero en el marco del estado de excepción decretado en la zona.

En el punto de prensa -realizado cerca de las 11.30 horas de este martes en Penco-, el efectivo de la Armada sostuvo que:

Cercanos a Ulloa detallaron a La Tercera PM que el intendente se comunicó con el Presidente Piñera una hora antes de que se realizara el anuncio del toque de queda en región del Biobío, pero no hay claridad que éste haya sido uno de los temas tratados en la conversación. De hecho se estipulaba que hoy, a las 15.00, cuando se realice el Comité Operativo de Emergencia (COE) en Concepción, se analizará si se concreta una disposición de esa naturaleza para la provincia de Concepción.

Sin embargo, aproximadamente una hora y media después, Huber cambió el tono de sus dichos. “El toque de queda no está decretado aún. Está en evaluación en qué va a consistir y qué es lo que va a abarcar”, sostuvo el uniformado, dando a conocer que, a pesar que había sido anunciada por él, la medida aún no entraba en vigencia.

Sus dichos se producirían en medio de la molestia que, a esas alturas, había generado el anuncio en el Ministerio de Defensa, donde monitorearon intensamente las declaraciones de Huber y Ulloa. Sería el propio ministro de la cartera, Alberto Espina quien se encontraba en La Araucanía quien evidenció el malestar minutos antes de las 13 horas, golpeando la mesa.

“Acabo de hablar con el almirante Huber. No hay toque de queda en la Región del Biobío, lo que él quiso expresar es que dentro de las medidas y dado que se están produciendo hechos delictuales se analizaba la medida, pero no hay toque de queda. Yo voy para allá, me voy a reunir con él“, señaló el jefe de la cartera.