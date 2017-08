Ramos Allup: sino participas nunca vas a salir de la dictadura

Henry Ramos Allup, diputado y secretario general de Acción Democrática, aseguró que la oposición venezolana debe utilizar todos los recursos posibles para lograr un cambio de gobierno, por lo que calificó de positivo que la mayoría de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inscribieran candidatos para las elecciones de gobernadores.

“A un régimen como este no se le derrota quedándose en casa. Si tú no vas a la resistencia, a la participación, nunca vas a salir de la dictadura. Por eso es que el gobierno no quiere elecciones y cuando las hace pone tantas trabas para tratar de hacer fraude”, indicó Ramos Allup en una entrevista para Venevisión.