Presidente de Perú comparte el consejo que le dio el Papa

Pedro Pablo Kaczynski, presidente de Perú afirmó este miércoles que el papa Francisco le aconsejó que “siga trabajando” por los mas necesitados y no se deje distraer por otros temas.

“El otro día con el papa, en mi escritorio, conversando me dijo: ‘sigue trabajando, no te dejes distraer, y el agua es fundamental, Pedro Pablo‘, me dijo el papa“, señaló el gobernante durante la ceremonia de inicio de obras de ampliación y mejoramiento de un sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito del Rímac.