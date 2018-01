Posponen nuevamente audiencia de Lorent Saleh cuadragésima cuarta vez

La audiencia preliminar del activista Lorent Saleh, uno de los galardonados con el premio Sájarov de este año, fue diferida por cuadragésimo cuarta vez (44).

“El tribunal está cerrado. No están trabajando hasta el 8 de enero”, dijo su defensor, Juan Luis González, quien explicó que los aplazamientos se deben siempre a que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), no lleva al detenido al tribunal o la corte no está abierta como ocurrió este miércoles.