Pizarro y Requesens son atacados durante “Gran Plantón Nacional”

Este lunes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana golpearon a los diputados Miguel Pizarro y Juan Requesens, quienes trataban de llevar a cabo el “Gran Plantón Nacional” en la autopista Francisco Fajardo.

“La GNB acaba de caernos a golpes al diputado Requesens y a mí. Nos rodearon cuandos íbamos entrando a la autopista. A Requesens lo tiraron hacia una alcantarilla”, relató Pizarro, que recibió un puñetazo en la boca. Esto ocurrió a las 9:15 am.

https://twitter.com/Miguel_Pizarro/status/871716187704578048

Los efectivos militares también les dispararon bombas lacrimógenas. A Requesens lo lanzaron en una alcantarilla profunda y plagada de fuego. Asimismo, les pegaron con los escudos.

Es la segunda vez que los funcionarios los agreden. Más temprano, a las 7:00 am, fueron dispersados con lacrimógenas al tratar de cerrar la vía.

“Que esta violencia no nos detenga. Que esta violencia no los haga a ellos pensar que son más fuertes que nosotros y nuestra determinación. Que esta violencia no pueda más que nuestras ganas de que este país cambie. A uno le pueden pegar en la cara, meter escudazos (…) Nosotros no nos vamos a rendir”, expresó el legislador.