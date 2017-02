Partidos pequeños no renovarán ante el CNE

La mayoría de las 59 organizaciones políticas nacionales a las que les corresponderá relegitimarse ante el Consejo Nacional Electoral no se someterán al proceso.

La primera en pronunciarse fue el PCV, quien aseguró que no expondrán a la luz pública la identificación de la militancia de un partido tradicionalmente “perseguido”. Pero no solo éste argumento exponen los dirigentes, algunos no lo harán porque no cuentan con los recursos económicos para hacerlo ni tampoco la cantidad de militantes que exige la norma electoral.

En un país polarizado como Venezuela y agrupado en dos bandos políticos: Polo Patriótico y MUD, los primeros en tirar la toalla serán aquellos que están fuera de éstos dos bloques.

Desde la tolda de Antonio Ledezma, Edgar Luzardo, presidente de ABP en el Zulia, expuso que en este momento evalúan si irán al proceso o no. “Creemos en la renovación, pero no en las condiciones. Hay posibilidades de que el Zulia y Miranda no recojan firmas para validación porque con el costo que tienes en esos estados tú puedes validar en nueve u ocho entidades más pequeñas. El organismo, que debe facilitar el proceso, lo complica, lo hace inviable”.

Algunas toldas como Unidad Visión Venezuela y Unidos para Venezuela harán una recolección simbólica, pero al final, cuando el CNE haga el conteo no pasarán la prueba.

“Vamos a aperturar el proceso para que no se diga que nos negamos a legalizar, y en un solo estado, Monagas, haremos el esfuerzo completo para demostrar que en ese lapso de tiempo es imposible poder validar como lo pretende el CNE . En el resto de los estados inscribiremos una persona por municipio que será el secretario general del partido”, respondió Omar Ávila, secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela.

Igualmente hará Unidos para Venezuela, su secretario nacional, Jesús Gutiérrez, detalló que solo inscribirán a una persona en al menos 20 estados.

“Vamos a ejercer unos recursos legales, una acción de amparo, porque se está violando el artículo 42 de la Constitución, que es el derecho a la asociación que tienen los ciudadanos”, dijo Gutiérrez.

Vanguardia Popular decidió no ir a renovación, así lo aseguró Golfredo Dávila, coordinador regional. “Habrá algunos partidos que sí lo harán, a todo riesgo. Nosotros no tenemos una militancia como otros, en cada período constitucional siempre nos legalizábamos en los estados más pequeños, pero con éstas condiciones no tenemos ninguna posibilidad”, reconoció Dávila.

María Bolívar, que con su tarjeta del Partido Democrático Unidos por la Paz y la Libertad (Pdupl) ha aspirado dos veces a la Presidencia de la República, dice que luchará “hasta al final, así se la pongan difícil “como la han puesto”. “Mi partido es pequeño y no tengo la maquinaria que tienen otros, pero sí las ganas de seguir trabajando. Yo voy a ir a la recolección. Estoy ahora trabajando en la organización en los estados y contactando a la gente para arrancar”. Afirmó que captará manifestaciones de voluntad en Zulia, Amazonas, Monagas y Anzoátegui, entre otros.

Felipe Mujica, secretario general nacional del MAS, mencionó que el CNE no convocó un mecanismo para legalizar partidos sino para ilegalizarlos. “No tenemos ninguna decisión tomada hasta ahora de si ir o no (a la renovación). Queremos seguir insistiendo en que la fórmula no sea una imposición sino que sea consensuada. El MAS seguirá diciendo al CNE que tiene la responsabilidad de que haya partidos políticos”.

Desde el MEP, Francisco Espinoza, secretario de masas, cree que el tratamiento que se le da a partidos que no fueron a las elecciones de 2015 no puede ser el mismo que se le está dando a quienes sí participaron. “Hay que lograr una interpretación más ecuánime de lo que plantea el TSJ y el CNE. Además, los lapsos deberían ampliarse para la recolección.

“Es altísimo el costo de la renovación para los que tienen escasos recursos, como es el caso del MEP, pareciera que los que tienen más recursos lo van a hacer más fácil”, añadió.

El Movimiento Electoral del Pueblo pide al CNE reconsiderar las condiciones pero está dispuesto a recoger firmas en Cojedes, Táchira, Falcón, Yaracuy, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Guárico, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Vargas.

Otro que se expresó fue Froilán Barrios, del Movimiento Laborista, una de las tres organizaciones que manifestó al CNE que no iría a renovar. “Los partidos no solo existen porque estén inscritos en el CNE. La voluntad política la determina las ganas de pelear por los derechos sociales”.

La Ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones establece, en su artículo 32, que cuando una tolda no participa en elecciones en dos periodos constitucionales sucesivos se procede a la cancelación y disolución del mismo. Al final, quien no logre demostrar que cuanta con más del 1% de respaldo popular quedará eliminado.