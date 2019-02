La tierra habla y los ciudadanos temen por sus vidas. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, se registró un sismo de magnitud 6.1 sacudió el este de Filipinas este viernes 8 de febrero.

El terremoto, a 80 km de profundidad, se hizo sentir a 111 km al este de Surigao, en Mindanao. Por el momento no hay informes sobre daños a personas. Las autoridades se mantienen en alerta aunque no se lanzó una alarma de tsunami o replica.

Filipinas, regularmente azotada por terremotos, está ubicada dentro del “Anillo de fuego”, una región de volcanes y fallas tectónicas que circunda los bordes del Océano Pacífico.

Felt #earthquake (#lindol) M6.0 strikes 149 km NE of #Libertad (#Philippines) 8 min ago. Please report to: https://t.co/DlJpmSGDuw pic.twitter.com/nsyKSbyBa1

— EMSC (@LastQuake) February 8, 2019