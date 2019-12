Como cada vez que surge una nueva oportunidad de negocios, surgen personas que buscan tergiversar la información y confundirte para sacarle un mayor provecho al asunto. La mejor herramienta en estos casos es el conocimiento, por lo que debes leer un poco antes de decidir si este es el mejor negocio para ti. Existen especialistas en la materia, como los que se encuentran en la Av. Paseo de la Reforma 250, Torre B Piso 17, pero antes de preguntar sobre un tema nuevo es necesario saber qué preguntar. Aclararemos las dudas más comunes antes de avanzar.

No hay garantías

Como en cualquier inversión dentro de la bolsa de valores, no hay una fórmula exacta que nos permita saber si recibiremos resultados positivos, o si será un intento fallido. Esta información es elemental porque de esto se trata una inversión, de confiar en un proyecto o acción con la convicción de que en el futuro el dinero será bien retribuido. Dicho de otro modo, hay que entender que unos ganan y otros pierden, y que existen miles de transacciones al día, lo que nos lleva al siguiente punto.

No es una apuesta, hace falta estudiar

Aunque la plataforma sea aparentemente sencilla al momento de usarla, hay que comprender que esto no es suficiente. Hace falta comprender qué está pasando en los países donde se maneja la moneda en la que quieres invertir, revisar cómo se ha movido anteriormente su patrón y decidir cuál es el momento perfecto para actuar. Cada inversión tiene su posible ganancia basada en lo que estás dispuesto a arriesgar.

Todas las transacciones son legales

La ilegalidad surge con la falta de escrúpulos de algunas personas que, aprovechándose de la ignorancia que se tiene con estos temas, buscan timar a los nuevos en el mercado. Hace falta aclarar que no hay un país o ente gubernamental que se haga cargo de los movimientos dentro de la plataforma, pero los mayores mercados de la bolsa han aceptado a Forex como uno más, por lo que es necesario contarlo como una opción válida. Se necesita una inversión pequeña para comenzar en este negocio y aprender todo lo que pueda hacer falta.

El dinero que pierdes es real

No aceptes la financiación de ninguna persona, al menos durante los primeros meses que utilices esta nueva herramienta, ya que tus errores pueden suponer grandes pérdidas para ti. El principio básico de una inversión es que aquello que inviertes debe ser considerado una pérdida hasta que suceda lo contrario, por lo que no puedes aceptar 1000 dólares cuando no serías capaz de reponerlos si llegaras a fallar. Entiende que el dinero es real y no puedes controlar las variaciones de la bolsa, solo puedes prevenir un poco.