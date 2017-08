Ministro de Uruguay rechaza intervención militar de EE.UU en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, consideró de “inadmisible” que Estados Unidos piense en realizar una intervención militar para solucionar la crisis política de Venezuela.

El ministro uruguayo dijo que se ha puesto en contacto con todos los cancilleres del Mercosur para hacer una declaración en rechazo al hecho, el cual, a su juicio, considera que no puede traer más que desventuras para el pueblo venezolano.

“Cada vez que el Mercosur se pronuncia no deja de establecer su vocación para solucionar esto por la vía del dialogo y la democracia, no hay otra vía. Si no, vamos a ir a un choque de trenes con el pueblo venezolano en el medio”, expresó.