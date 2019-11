Las mujeres son sin duda alguna bellas por naturaleza, pero definitivamente lo de Mariana Herazo no tiene discusión. Esta joven modelo colombovenezolana ha dado de que hablar en el mundo de las redes sociales e Internet.

MarianaHerazo actualmente es una de las despampanantes mujeres que está alborotando el avispero por su candente cuerpo y voluptuosas curvas. Sus rasgos latinos, rostro impecable, ojos rasgados, una retaguarda de infarto y su pronunciado escote dejan a más de uno sin aliento.

La modelo ha alcanzado una gran popularidad por su impresionante parecido con la socialité Kim Kardashian, el físico y su cabellera se asemejan a la esposa de Kanye West. La joven confiesa que esto ha sido un punto a su favor puesto que la ha hecho más popular en las calles y en las redes sociales. Actualmente se encuentra radicada en Italia, su llegada al país europeo causó revuelo entre los hombres de la costa mediterránea por su exuberante cuerpo y delirantes curvas.

Una de las redes sociales en las que se ha vuelto viral su contenido y en la cual destaca por su físico exótico con curvas pronunciadas es Instagram, la latina Mariana Herazo posee en su cuenta @mssmarianaxo un millón de fieles seguidores. Allí postea imágenes de candentes momentos, sus trabajos modelando ante el lente de increíbles fotógrafos, su amor por los animales y postales de sus viajes por el mundo.

Mariana Herazo, también conocida como Miss Herazo en el mundo del Internet sigue arrasando, pero la belleza guarda un pequeño secreto, por si no lo sabias es una amante empedernida del fútbol. Como toda soñadora confiesa su admiración por el actual delantero de la Juventus F.C. de la Serie A de Italia, Cristiano Ronaldo. La fémina manifiesta que busca conocerlo por su labor altruista, así lo expresa la fanática cuando se le pregunta por uno de los máximos jugadores del fútbol mundial: “Es un sueño tomarme al menos una foto con esta estrella que inspira tanto. Aquí en Italia ayudamos a muchos niños, porque nos inspira”. La incansable labor altruista que lleva bajo perfil el futbolista lo ha hecho merecedor de la atención de la candente modelo.

Envidiada por las mujeres y deseadas por los hombres la llamativa joven no pasa desapercibida en ninguna parte

Esto se debe a que lleva un estilo de vida saludable y apegada a una rutina de ejercicios con el cual cultiva su deseable figura. Su secreto es realizar una rutina estricta en el gimnasio, en total cumple dos horas de ejercicios al día, cinco veces a la semana y además cumple una dieta que le brinda al santuario de su cuerpo bienestar físico. Y por si fuera poco, no únicamente su cuerpo la hace destacar, su personalidad, sensualidad y picardía la han convertido en una estrella de las redes sociales.

Al ganar tanta popularidad en Instagram, Facebook y Twitter por su belleza y deseable cuerpo la caliente latina expresa que se ha topado en más de una oportunidad con “propuestas indecorosas”. La más común que recibe en los mensajes privados de las plataformas digitales confiesa: “la solicitud más común es pasar una noche a mi lado”. Y no es para menos, su sex-appeal y encanto la han vuelto famosa en el plano regional e internacional. Algo que por lo visto no se detendrá bajo ningún concepto. No dudes en visitar sus redes sociales y verás que quedarás prendado de su cuerpo.