Paula Martínez, madre del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, denunció que a pesar de que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional reciben diariamente la comida que le prepara a su hijo, ellos no le han permitido verlo.

“La comida me la están aceptando todos los días, no me quejo de eso, pero no he podido ver a mi hijo. No me han permitido ver a mi hijo”, indicó Martínez en un video difundido en el Twitter del parlamentario.