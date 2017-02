Macri desde España está a favor de aplicar la Carta Democrática en Venezuela

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se mostró en favor de activar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Así lo expresó hoy en el foro “Invertir en Argentina”, desarrollado esta mañana en la capital de España.

“Lo que hay que lograr es un proceso democrático urgente, supervisado a nivel internacional, porque la situación es dramática. La OEA tiene nuestro apoyo; estamos alineados para mandar todos los mensajes que se puedan, incluida la Carta Democrática”, dijo Macri.

La Carta Democrática Interamericana apunta a la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Habilita al organismo a tomar sanciones y medidas en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado.

El año pasado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había invocado la Carta Democrática para abordar lo que a su juicio era un quiebre del orden constitucional en Venezuela. Había dicho que no buscaba la expulsión de Venezuela de la OEA, algo que la Carta Democrática contempla, sino un “diálogo serio” y con “resultados concretos”. El llamado de Almagro desató la ira del gobierno de Nicolás Maduro e incomodó a varios países de la región.

El 23 de junio de 2016, en asamblea extraordinaria, la OEA no se definió por la crisis en Venezuela: no decidió si debía activarse la Carta Democrática. Los representantes de los 34 países miembros escucharon un informe crítico de Almagro, pero finalmente no votaron sobre el tema de fondo, si el orden democrático venezolano había sido quebrantado.

Populismo, Trump, Francisco y política pública

En un seminario organizado por el diario El País, Macri se refirió también a la Argentina. “Por supuesto que no se sale del populismo de un día para otro, pero esta vez es un proceso sano, de autopurificación”. Agregó: “En la dinámica de la minoría en el Congreso hemos logrado cuatro o cinco leyes fundamentales, como la salida del default y otras reformas estructurales”.

Respecto de su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “hay que darle tiempo, es un hombre de mucho olfato e irá actuando en la medida que es posible”. Añadió: “Hay mucha preocupación sobre el futuro del empleo y eso hace que se tomen posiciones extremas. Pero la solución no es el miedo, sino aprovechar la revolución tecnológica”.

Sobre su relación con el papa Francisco , dijo que es de “mutuo respeto y afecto, más allá de los portavoces que se han metido a hacer ruido en el medio”.

Sobre los reclamos para que el Gobierno haga una política más de shock, aseguró que “hay que hacerlo en tiempos en los que la ciudadanía lo pueda entender, por eso la inflación bajó drásticamente, subimos las tarifas, tenemos una ley de participación pública-privada, vamos haciendo marcos regulatorios claros y con un profundo compromiso con la transparencia, no sólo desde el punto de vista moral, porque la corrupción genera decisiones equivocadas”.