Lo que debes saber del hackeo de HBO

Hace casi dos semanas, HBO confirmó que unos hackers habían infiltrado sus servidores y robado alguna “información confidencial”. Un hacker que se identifica como el “Sr. Smith” luego filtró un resumen del guión para el cuarto capítulo de Juego de Tronos, algunos capítulos de Ballers y alguna información sobre otros programas de HBO, como Room 104.

En aquel entonces, el hacker declaró haber robado 1.5 TB de datos e información sobre empleados de HBO. Demandaron ser pagados 6 millones de dólares para el rescate, pero HBO se mantuvo firme.

Las cosas se complicaron unos días después cuando Variety informó que entre los datos robados estaban los emails de un directivo importante de HBO. La revista de entretenimiento también afirmó que se había conseguido una imagen que “parece mostrar pantallazos de las herramientas de gestión internas de HBO que muestran un listado de empleados y sus funciones dentro de la organización”.

¿La historia de Sony podría suceder de nuevo?

Fue allí cuando empezaron las comparaciones con los hackeo catastrófico de Sony en 2014. Si estos hackers publicaran un montón de información privada y confidencial, y si los datos filtrados contuvieran información financiera sobre la empresa, HBO podría estar en una situación muy mala.

Aunque todavía podrían empeorar las cosas, al parecer este hacker probablemente no tiene tanta información dañina como dice. No obstante, es cierto que algunos de los emails de un directivo importante sí fueron robados. Sabemos esto porque el hacker los compartió con los medios de comunicación a principios de la semana. The Hollywood Reporter publicó la exclusiva:

La información llegó el lunes en un mensaje de email a The Hollywood Reporter y es la primera indicación de que algunos emails privados están en las manos de los hackers. El mensaje también tenía adjunto nueve archivos con nombres como “Confidencial” y “Guión JOT7”. Los hackers también entregaron un mensaje de vídeo al CEO de HBO Richard Plepler que dice: “Hemos logrado entrar en tu red gigante… HBO era una de nuestros objetivos más difíciles pero hemos tenido éxito (tardó como seis meses)”.

Sin embargo, después de todo esto, todavía no hemos visto unos daños que se pueden comparar al hackeo de Sony, que al final podría costarle a esta 100 millones de dólares. Tampoco hemos visto algo muy revelador sobre Juego de Tronos, que es lo que siempre usa el hacker para generar interés.

Es cierto que una versión de baja calidad del cuarto capítulo apareció en internet la semana pasada antes de que se estrenara oficialmente. Sin embargo, luego se conoció que ese incidente era parte de una filtración separada de una empresa de distribución india. Todavía no hay ninguna prueba de que el hacker de HBO tenga contenidos de Juego de Tronos además de algunos resúmenes de guiones anticuados.

Solo el tiempo dirá si este hackeo de HBO tendría importancia. Lo que sí importa es el hecho de que los estudios grandes de Hollywood ahora están en la vista de hackers a nivel mundial.

Tiene sentido, a los hackers les encanta la atención y no hay mejor forma de ganar la atención de los medios que publicar entretenimiento sin estrenar en internet gratis. El hecho de que datos de empleados e información financiera de la empresa podría estar entre la información robada podría darle a empresas como HBO (o Sony) una buena razón para pagar el rescate.