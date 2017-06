Líderes mundiales rechazan salida de EE.UU del Acuerdo del clima de París

Líderes de todo el mundo rechazaron en las últimas horas la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país del Acuerdo del clima de París. Poco después del anuncio, Alemania, Francia e Italia rechazaron de forma conjunta renegociar el pacto, que consideraron “irreversible”.

A continuación, las principales reacciones, reseñó DPA:

ANGELA MERKEL: La canciller alemana calificó de “lamentable” la decisión de Trump y aseguró que eso no puede “impedir” avanzar al resto de países que sienten la obligación de proteger la Tierra. “A todos aquellos para los que el futuro de nuestro plantea es importante, les digo: continuemos unidos por el camino del éxito a favor de nuestra Madre Tierra”.

VLADIMIR PUTIN: El presidente ruso cree que Estados Unidos no tendría que haber salido del Acuerdo del clima de París, ya que “se podrían haber modificado las obligaciones de Estados Unidos”, dijo desde San Petersburgo. Según Putin, no merece la pena condenar a Tump por su decisión, ya que fue su predecesor, Barack Obama, quien decidió entrar en el acuerdo. “Quizás el actual presidente cree que la decisión no fue meditada”, apuntó.

EMMANUEL MACRON: La decisión de Trump constituye “un error tanto para Estados Unidos como para nuestro planeta”, dijo el presidente francés. “No se equivoquen: en clima no hay plan B, porque no hay planeta B”, añadió. También hizo un llamado a los científicos estadounidenses desilusionados a radicarse enñFrancia.

THERESA MAY: “La primera ministra expresó su desilusión con la decisión y subrayó que el Reino Unido seguirá comprometido con el Acuerdo de París, como lo expresó recientemente en el G7”, indicó el Gobierno británico en un comunicado.

CHINA: El mayor emisor de gases de efecto invernadero calificó de “revés global” la decisión de Trump, según un editorial de la agencia estatal Xinhua. Es más importante que nunca que el resto de los principales actores lleven a cabo juntos grandes esfuerzos para alcanzar los objetivos del acuerdo, agrega.

INDIA: El tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero anunció que se mantendrá dentro del Acuerdo del clima de París. El Gobierno indio seguirá luchando contra el calentamiento global y por la protección del medio ambiente, “independientemente de la postura que haga patente cualquiera en el mundo”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Harsh Vardhan, en Nueva Delhi.

UNIÓN EUROPEA: “No hay vuelta atrás en la transición energética”, afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. “El Acuerdo de París permanecerá. El mundo puede seguir contando con el liderazgo de Europa en la lucha contra el cambio climático”, dijo el comisario de Clima y Energía de la UE, Miguel Arias Cañete.

BARACK OBAMA: “Este Gobierno se suma a un puñado de naciones que niega el futuro”, dijo el ex presidente estadounidense en un comunicado. Obama recordó que el acuerdo fue suscrito hace un año y medio gracias al liderazgo de Estados Unidos en la comunidad internacional.

ANTÓNIO GUTERRES: El secretario general de la ONU dijo que la salida de Estados Unidos representa una “gran desilusión”. “El acuerdo de París fue aprobado en 2015 por todos los países del mundo, porque reconocieron el enorme daño ya causado por el cambio climático y la gran oportunidad ofrecida por las medidas de protección del clima”, dijo.

JUSTIN TRUDEAU: “Estamos profundamente decepcionados”, afirmó el primer ministro canadiense. “Canadá sigue firme en su compromiso de luchar contra el cambio climático y apoyar el crecimiento económico sostenible”, agregó.

JAPÓN: Tokio lamentó la decisión y el ministro de Exteriores, Fumio Kishida, aseguró que el país seguirá trabajando para que se implemente el acuerdo. La lucha contra el cambio climático requiere el “esfuerzo común de toda la comunidad internacional”.

MARIANO RAJOY: “España mantiene su compromiso con el Acuerdo de París. EU (sic) seguirá liderando la lucha contra el cambio climático en la dirección correcta”, tuiteó el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

EVO MORALES: El mandatario boliviano calificó de “traición” la decisión de Trump. “Retirarse del Acuerdo de París es una traición a la Madre Tierra, la casa grande de la humanidad. Justamente países exageradamente industrializados no asumen su responsabilidad ante los problemas climáticos, con la vida y la humanidad”, dijo.

MICHELLE BACHELET: El Gobierno chileno expresó su “profunda decepción” y consideró al acuerdo como “uno de los más importantes logros de la comunidad internacional, (por lo que su) implementación es fundamental para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”. “Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático”, agregó.

MICHEL TEMER: El Gobierno de Brasil se declaró “decepcionado” por el anuncio y dijo recibirlo “con profunda preocupación y decepción”. “Brasil continúa comprometido con el esfuerzo global de combate contra el cambio climático”, agregó el texto difundido por el Gobierno de Temer.

ENRIQUE PEÑA NIETO: El presidente de México reiteró el “respaldo y compromiso” de su país con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. “Contrarrestarlo exige la cooperación de todos los países, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”, indicó un comunicado conjunto de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Ambiente.

MAURICIO MACRI: El Gobierno argentino también lamentó “profundamente” la decisión, al considerar que la decisión de Donald Trump impacta no sólo en la efectividad del pacto sino también “en el espíritu de solidaridad y cooperación” internacional. Ratificó además que el país “mantiene firme su compromiso con el Acuerdo de París”.

FRANK BAINIMARAMA: El primer ministro de Fiji, uno de los países más vulnerables al cambio climático y actual presidente de la Conferencia del Clima de las Naciones Unidas, mostró su “decepción” ante el anuncio. “El resto del mundo sigue comprometido con el Acuerdo de París”, agregó. En 2012 la isla de Vunidogoloa tuvo que ser reubicada debido a la subida del nivel del mar.