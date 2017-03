Legisladora de Madrid le dio con todo al gobierno de Maduro (Video)

El martes pasado, durante un votación de la asamblea de la capital española sobre Venezuela, Begoña Villacís, portavoz del partido de centro Ciudadanos, habló sobre la situación del país y de los presos políticos como Leopoldo López.

“¿Por qué hablamos de Venezuela? Hablamos de Venezuela porque nos da la gana y porque estamos en una ciudad y un país libre”, comenzó la legisladora.

Villacís, quien habló tras la intervención de la portavoz de Podemos, Rita Maestre, criticó la postura de Manuela Carmena, la alcaldesa de la ciudad elegida con el partido Ahora Madrid y apoyada por Podemos, el partido de izquierda cuyos líderes en más de una oportunidad se declararon admiradores del régimen chavista.

“Yo quiero recordarles”, expresó Villacís, “que hasta hace no mucho tiempo a ustedes no se les caía Venezuela de la boca: su sitio favorito, su líder favorito era el señor Chávez y era Venezuela. Se lo quiero recordar porque ahora parece que tienen la memoria muy corta”, dijo.



Luego, la portavoz de Ciudadanos se refirió al caso de “Gabo”, un joven exiliado que fue apresado por protestar a favor del referendo revocatorio, y condenado a 25 años de prisión. “Le costó la salud, tener que estar 83 días en prisión, pasar por 4 prisiones, tener una cama de cemento”, manifestó.

Entre otros temas, los legisladores tenían que elegir si recibir en el ayuntamiento, como expresión de apoyo, a la esposa y los padres del opositor Leopoldo López: por eso, Villacís habló también de la situación del líder de Voluntad Popular, preso desde 2014.

“Señora alcaldesa”, dijo la legisladora. “Usted es jueza. ¿Qué le parecería un proceso donde al acusado no se le permite presentar ni un testigo, ir 15 veces en el juicio y no se le permite hablar en un juicio? ¿Qué le parece un proceso que fue una farsa y fue condenado por todos los organismos?”, manifestó. “¿Qué le parece ese proceso?”, continuó preguntando irónicamente. “¿Le parece que es un país que es perfecto? ¿O que le parece que no es un país que es en absoluto democrático?”.

“Mire yo creo que sí que es muy importante que hablemos de Venezuela (…) Es un país en donde la expropiese ha llegado hasta la dignidad, hasta el hambre, hasta las ganas de vivir”, afirmó.

“Pero cuando toca a Venezuela, toca a Venezuela. Les moleste o no les moleste. Hay que empezar a hablar de libertad y exigir desde este ayuntamiento la liberación de Leopoldo López y, por cierto, de los demás presos políticos”, concluyó.

Tras el debate, Manuela Carmena, junto con su vice, Marta Higueras, votó en favor de recibir a la familia de Leopoldo López “a una recepción con la alcaldesa y representantes de todos los grupos municipales en la que se les mostrará la solidaridad de los madrileños”.

Fue la primera vez que Carmena votó junto con representantes del conservador Partido Popular y de Ciudadanos, mientras que los representantes de su partido, Ahora Madrid, en mayoría se abstuvieron o votaron en contra.