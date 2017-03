La Mesa de Unidad Democrática es respaldada por Alianza Bravo Pueblo

El Secretario Nacional de Organización de Alianza Bravo Pueblo, Alcides Padilla, fijó posición sobre los acuerdos firmados en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, refirió que la coalición opositora irá a elecciones primarias, así como también respaldó la incorporación de diferentes toldas políticas en el proceso de validación.

Nota de Prensa

“Tenemos una unidad fortalecida y lo que esperamos es que las condiciones se den para que vayamos a los procesos de elección popular para escoger a los alcaldes y gobernadores. Cuando el CNE diga que vayamos a las elecciones, nosotros pondremos nuestras mejores piezas para enfrentaremos al régimen” aseveró Padilla.

El dirigente Abepista, ratificó que la tolda vinotinto no se sumará al proceso de validación porque “técnicamente no es viable, mantenemos nuestra firme convicción de no ir a validar ni al CNE ni al régimen de Nicolás Maduro” expresó.

Por su parte, Padilla se refirió a la arremetida que impulsa el gobierno nacional en contra de las panaderías, en donde 709 comercios estarían en vilo de no adherirse a la nueva normativa, la cual exige a los establecimientos la producción continua. En este sentido, Padilla detalló que Juan Crespo, presidente de Fetraharina, alertó sobre la paralización de 2 molinos por falta de materia prima. “Ellos quieren tomar por asalto a las panaderías, tal como lo hicieron con las fincas productoras de carne, leche y lo han intentado hacer con empresas Polar. Este tipo de amenaza lo que hace es agudizar el desabastecimiento que existe”.

Finalmente, el dirigente de ABP explicó que recientes estudios revelados por Datanálisis, el 89% de la población coincide que la única manera de salir de la crisis económica, es que el Estado y la empresa privada unifiquen acuerdos para recuperar el aparato productivo del país. “¿Es qué acaso este es el juego de la ruleta rusa que ponen a dar la vuelta y de acuerdo a donde caiga el sacrificado es el pueblo de Venezuela?.

Alcides Padilla, recordó que el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, lleva privado de libertad 752 días. Por lo que detalló que es necesario realizar los comicios generales para alcanzar un cambio político que restaure el hilo constitucional.