La importancia de la nutrición en la salud

Una buena rutina alimentaria es vital para la salud de cualquier persona y más para los deportistas que necesitan sacar un gran rendimiento de su cuerpo.

Muchos de los grandes deportistas del mundo tienen contratado a su principal nutricionista para que les controle su alimentación en todo momento. Es muy importante llevar un exhaustivo registro de cada ingesta de comida para llegar a tener la mejor forma posible en las competiciones más importantes, hecho muy importante de cara a los pronósticos deportivos que puedan darse dentro de un importante torneo.

Y es que hoy en día cada vez se tiene más en cuenta la importancia de la nutrición en la vida cotidiana y en la alta competición. Es un aspecto clave para la salud, ya que combinándola con la actividad física necesaria se puede estar en forma y muy bien cuidado. Sin embargo, si no controlamos y cuidamos el tipo de alimentos que ingerimos podemos tener graves problemas físicos en el futuro, independientemente del deporte o ejercicio físico que haya hecho durante ese tiempo.

Es clave asistir a médicos especializados en este tema para que nos lleven las pautas necesarias a seguir para cada uno de nosotros. No vale con copiar la dieta que hace mi vecino o mi amigo, pues cada persona necesita una serie de alimentos con sus nutrientes. Además, es de suma importancia llevar un registro de las comidas realizadas una o dos veces cada quince días. Datos que le servirán a nuestro dietista para conocer con mayor exactitud cuáles son nuestros hábitos alimentarios y como debemos modificarlos para obtener una mejoría en nuestra salud.

Un gran problema es la poca información que la mayoría de personas tiene acerca de los alimentos y sus nutrientes y la variedad que hay dentro de ellos. Un ejemplo claro son las grasas, macronutrientes básicos necesarios que muchas personas evitan tomar para no engordar. La asociación que hay de las grasas hacia la mala alimentación es muy grande, desconociendo que la falta de ellas nos puede crear graves problemas físicos.

Las grasas son nuestra reserva energética más importante dentro del cuerpo, siendo un alimento clave para la ingesta diaria. Pero no todas las grasas nos afectan igual a nuestro organismo, pues hay diferentes tipos dentro de las mismas y hay que saber diferenciarlas para conocer que las saturadas son las denominadas “grasas buenas” entre otras cosas.

Ejemplos como este y otros muchos son los que hacen del mundo de la dieta y la nutrición un aspecto clave para la vida y la salud. Los deportistas de élite, además, necesitan ser conscientes de este apartado para poder rendir mejor en la pista.

En la vida del deportista desde hace ya algunos años no hace falta contratar al nutricionista, ya que se lo proporcionan sus clubs.Pero hay algunos de ellos que prefieren tener el suyo propio al margen del que el club les pone. Existen varios nombres entre los que destacan algunos como Lionel Messi o Neymar Jr. que disponen de su especialista particular prácticamente a total disposición para poder así seguir cuidando cada comida del día y no pasarse de su ingesta recomendada.