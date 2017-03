Guillermo Aveledo llama a los venezolanos a “no encerrarse”

“La MUD ha tenido sus errores, pero no podemos olvidar que también ha tenido logros y nos han dado grandes satisfacciones, trayéndonos a esta situación de lucha en la que estamos”, expresó Aveledo a La Verdad.

El ex secretario de la coalición opositora comentó que la única vía para producir cambios es la participación: “Luchar para participar es decisivo. Es en este punto, en el que destaca la hostilidad y el riesgo de los valores democráticos en el juego político venezolano”.

“Las elecciones de gobernadores debieron realizarse y no fueron; las de alcaldes no se sabe si van a ser. El derecho al voto está en entredicho (…) Por eso hay que estar alerta. No es un momento para encerrarse, sino para participar”.

También agregó que los venezolanos no confían en la policía ni en el sistema de justicia.