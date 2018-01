Guanipa no entiende por qué la MUD cuenta con candidatos presidenciales

Juan Pablo Guanipa, dirigente político de Primero Justica, indicó este martes que el país no entendería si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuenta con varios candidatos a las elecciones presidenciales de este año.

Mediante Twitter, Guanipa sostuvo que los partidos opositores deben elegir “sin trampa ni excusas” al candidato que representará a la oposición en los comicios.

“Debemos elegir a un solo candidato presidencial que enarbole las banderas del cambio y de la dignidad venezolana. Aquí no podemos hacernos trampas ni tener excusas. El país no entendería que tengamos varios candidatos”, escribió.

Instó a los dirigentes de cada partido opositor a decidir lo más pronto al candidato que participará en un proceso de primarias.

El dirigente indicó que el objetivo de la coalición debe ser la luchar por las condiciones que permitan un proceso electoral con un nuevo Consejo Nacional Electoral, y el rescate por los derechos ciudadanos.

Este lunes el dirigente Claudio Fermín informó que se postulará como candidato a las elecciones presidenciales.

“Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial”, expresó Fermín a través de Twitter.