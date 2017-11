Goicoechea afirma tener diferencias con su partido en cuanto a las municipales

El candidato al municipio El Hatillo, Yon Goicoechea, indicó que su participación en las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre ha generado diferencias con su partido, sin embargo, señaló que no está fuera de él.

El partido Voluntad Popular ha sido enfático en su decisión de no participar en estos comicios por considerar que no existen “condiciones electorales justas” que garanticen la transparencia del proceso, es por ello, que han limitado a su militancia a no participar y han advertido que cualquiera que desee hacerlo sería auto excluido.

El candidato al Hatillo, justificó su participación alegando que dicha jurisdicción actualmente sufre de tres problemas que aquejan a los vecinos, entre ellos, la crisis humanitaria, la situación con la vialidad y la inseguridad que afecta.