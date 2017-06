Fiscal General manifiesta descontento ante funcionarios que agreden a ciudadanos

“El día que repartieron el miedo, yo no llegué”, manifestó la fiscal Luisa Ortega Díaz a 16 personas del grupo Transición Pacífica y Democrática, entre ellos ex ministros Víctor Álvarez y Carlos Walter, el ex rector del CNE Ignacio Ávalos y el ex fiscal Javier Elechiguerra, quienes ayer le expresaron su apoyo en la sede del Ministerio Público, e interés en “salvar el destino de la nación” con la formación de un frente contra la Constituyente por ser fraudulenta, ilegal e ilegítima.

Por cerca de tres horas, Ortega Díaz y las personalidades compartieron preocupación por el país. Criticó el uso de tribunales militares contra civiles; denunció que el TSJ apruebe una sentencia que despoje al Ministerio Público de la acción penal y el pago de sobornos en la administración pública. “El país vive una crisis terminal y esta constituyente es una amenaza a las instituciones. VTV es, si me permiten la palabra, escatológica”, revelaron fuentes.

En una carta entregada a la fiscal, suscrita por 125 personas, Transición la exhortó a iniciar acciones legales contra aquellos funcionarios que, por acción u omisión, han contribuido “en forma flagrante a resquebrajar el orden constitucional, y a poner en marcha la peligrosa espiral de violencia que aqueja y quebranta como nación”.

La internacionalista Giovanna De Michelle dijo que pidieron al MP revisar si la constituyente era legal, así como las bases comiciales: “Este es un proceso indebido: vulnera el derecho al voto y es excluyente por lo que la Fiscalía debe determinar si cumplen la Constitución y si se justifica”.

Antes, la titular del MP se reunió con un grupo de profesores de derecho constitucional de la UCV, que pidió al Consejo Moral Republicano una averiguación contra el CNE por haber aprobado un llamado a ANC de manera inconsulta e inconstitucional. Emplazaron a designar un fiscal especial que esperan, señaló el ex diputado Nelson Chitty La Roche, inicie un antejuicio de méritos contra el CNE y el presidente Nicolás Maduro. “Les recae responsabilidad civil, penal y administrativa”, dijo.

Oscar Arnal y Tulio Álvarez explicaron que, con los soportes consignados, se podría solicitar una querella contra el CNE y luego contra Maduro. “La Fiscalía debe investigar el carácter clandestino con que Miraflores y el CNE manejan el proceso constituyente, y cómo el Poder Electoral modificó las bases comiciales sin consultar a nadie. Presenciamos una conspiración contra el sistema republicano, constitucional y democrático”, denunció Álvarez.

En el documento, que fue entregado también al CNE, acusan a Maduro de usurpar el poder del pueblo, al convocar una ANC y fijar bases comiciales, sin consultar al soberano. Denuncian que la Constitución fue derogada con los decretos de emergencia y excepción, y de la ANC. “Sin respeto al sufragio y su naturaleza, no hay ni república, ni democracia”, alertaron.