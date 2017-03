Finaliza condena de Baduel pero no saldrá de la cárcel

Los siete años y once meses que cumplió el ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, por el delito de corrupción no significa que el militar retirado recuperará su libertad. Ayer, en la víspera para que finalizara su condena y fuera emitida la boleta de excarcelación, el Tribunal Primero de Ejecución de Caracas dictó dos nuevos delitos: atentar contra la libertad y la independencia de la nación y traición a la patria, razón por la cual debe permanecer preso.

Ayer en la mañana fue trasladado al Tribunal Primero de Control. Adolfo Baduel, hijo del ex ministro de la Defensa, denunció en Twitter que una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar realizó el traslado a la fuerza. “A mi papá se lo llevaron esposado y en shores”. En la tarde fue diferida la audiencia.

Baduel recibió a mediados de 2015 una medida de libertad condicional que fue revocada varios meses después. En ese entonces, el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, alegó que fueron incumplidas las condiciones del régimen cautelar.

Sebin niega traslado

Carlos Daniel Morano, abogado defensor de Alejandro Zerpa, denunció que el Sebin impide que el preso político reciba atención médica especializada.

“Lamentablemente, el caso de Zerpa se suma a lo que consideramos los defensores de derechos humanos una pésima política por parte del Sebin de negarse a recibir los oficios de traslados y boletas de excarcelación que emanan de los tribunales de la República y que guardan relación con los presos políticos”.

Marcano advirtió que Zerpa requiere una intervención quirúrgica con carácter de urgencia debido a que padece de una lesión cervical desde octubre, pero ha sido imposible el traslado, pese a las indicaciones de los doctores del hospital militar.

“Ellos ordenaron la intervención quirúrgica inmediata de Zerpa para el pasado 23 de febrero. Además, el Ministerio Público, a través de su unidad de criminalística, hizo los exámenes respectivos que confirman la urgencia de que su caso se atienda”, dijo el jurista.

Guarate será atendido

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó que el ex alcalde de Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, será atendido en una clínica privada el próximo lunes para que se le practiquen algunos estudios médicos debido a que padece linfoma no Hodgkin, el cual fue detectado durante los primeros meses de su reclusión.

Una comisión de dirigentes del partido Voluntad Popular, junto a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, acudió anoche a Ramo Verde para constatar la reclusión del líder opositor luego de que trascurrieran ocho días de aislamiento.