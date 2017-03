Fernando del Rincón le ofrece derecho a réplica a Tareck El Aissami

El presentador de CNN en español Fernando del Rincón reiteró la propuesta de derecho a réplica a Tareck El Aissami, vicepresidente Ejecutivo, luego de que el funcionario asegurara que no le habían ofrecido dar una respuesta tras la transmisión del reportaje “Pasaportes en la sombra”.

“A mí no me han dado el derecho a réplica de nada, de las infamias que ha dicho el canal. Han bombardeado de cuanta mentira hay y no se han preocupado de buscar la verdad”, dijo El Aissami en una entrevista a Televen transmitida el domingo.

Por su parte, del Rincón enfatizó que durante la preparación del material intentaron contactarlo por varios medios para entrevistarlo y no fue posible.

Aseveró que le enviaron correos electrónicos a varias cuentas del funcionario, durante su gestión como gobernador y luego como vicepresidente. Llamaron en varias ocasiones al Ministerio de Comunicación, enviaron a la corresponsal en el país a su oficina con una carta en la que solicitaba una entrevista, incluso visitaron Venezuela dos veces para tratar de hacer contacto: la primera vez fueron amenazados y la segunda retenidos.

“Si esto no fue suficiente le extiendo nuevamente, vicepresidente, una invitación para que me acompañe aquí en Conclusiones. El día y la hora que usted quiera, de noche, de mañana, de tarde o de madrugada”, expresó el periodista.

“Su derecho a réplica está vigente. El espacio está listo, venga, ocúpelo, lo estoy esperando. Será un gusto hablar con usted, aunque nuestra señal esté censurada en Venezuela”.