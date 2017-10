Fermín toma posición con gobernadores juramentados ante la ANC

El dirigente político, Claudio Fermín, fijó posición este martes sobre la juramentación de cuatro gobernadores opositores ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tras la celebración de los comicios regionales del pasado 15 de octubre.

“De aquí en adelante lo que necesitamos es una dirección política que dialogue, que negocie en los mejores términos para que se respete la voluntad popular”, expresó.

También consideró que en la situación que vive el país es el “momento de la política, y de la inteligencia”, por ende cree que “quienes están por no juramentarse están enviando un peligroso mensaje a la gente para que no voten más por ellos”.

Opinión íntegra de Claudio Fermín

Negarse a juramentarse ante la ANC es “trancar el juego”. Significa que para nada valdría la pena participar en las elecciones de Alcaldes porque no podrían juramentarse ante la Constituyente. Entonces el único camino que quedaría es esperar que factores “externos” decidan el cambio institucional del país o esperar que el gobierno se disminuya o salga de manera “abrupta”, lo que no está en manos de los civiles, de nosotros. Sería La muerte de la política. Lo cierto es que llegó la hora de la verdad: resistir, luchar contra el abuso y autoritarismo, enfrentar la dictadura implica meterse en el terreno, combatir en medio de normas injustas y arbitrarias. Lo otro es “cruzarse de brazos”. Y como te dije en el aeropuerto: Cuando Maduro se postuló a a la Presidencia lo hizo violando la Constitución porque estaba de Vicepresidente en ese momento. Eso lo protestamos y advertimos que era contra derecho pero no por eso Maduro deja de ser Presidente. Es una realidad política. Nosotros hemos protestado la manera como se convocó y se conformó la Constituyente pero no por eso deja de ser una realidad, a la que nos oponemos, pero realidad al fin. La juramentación es un chantaje inicial antes de asumir el cargo, pero peor a ese momento desagradable es dar la espalda a miles de neoespartanos que creyeron que VOTANDO podían sacar a los chavistas de la gobernación, como lo han hecho, y que además han puesto en ti su confianza para adelantar una gestión que los reivindique. Otra cosa: ¿qué aspiran algunos compañeros? ¿Que tú como gobernador no atiendas los llamados del Presidente o no recibas a los ministros? Ese no es el camino. Es el momento de la política, de la inteligencia. Y para nada hay que arrastrar las banderas que hemos ondeado. Somos oposición pero vivimos en un país en el que estamos obligados a convivir y a tolerarnos. Sé que es una hora compleja pero esa es mi opinión con franqueza. Por otra parte, quienes hablan de mantener la presión internacional y piensan que juramentarse ante la ANC nos debilita, pretenden mantenernos amarrados a una ilusión de intervención extranjera. De aquí en adelante lo que necesitamos es una Dirección Política que dialogue, que negocie en los mejores términos para que se respete la voluntad popular. Suerte querido Alfredito y a tu completa disposición. Un abrazo fraternal.

Muy bien hecho. Sus pueblos lo dieron todo para salir de los malos y corruptos gobiernos chavistas. Ganaron las elecciones ¿A cuenta de qué van ahora a renunciar a su victoria? ¿Simplemente por una crítica a un tema protocolar? Esos gobernadores deben encargarse y hacer una gran labor por sus pueblos, justamente la que los gobernadores chavistas no han hecho. Quienes están por no juramentarse están enviando un peligroso y suicida mensaje: le están diciendo a la gente que no voten más por ellos porque no tienen coraje para cobrar el triunfo logrado.