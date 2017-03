Exministro Héctor Navarro dice que se siente “perseguido” por el Gobierno

El exministro de Educación durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Héctor Navarro, denunció sentirte “perseguido” por el Ejecutivo.

“Yo me he sentido perseguido en este Gobierno”, aseveró durante una entrevista exclusiva con el periodista Clodovaldo Hernández, publicada en la página web Contrapunto.

Asimismo, precisó que “sí” hay diferencia en el tratamiento en el tema de la corrupción entre el gobierno de Chávez y el de Maduro: “No se trata de vociferar, como hace Nicolás Maduro, que formula públicamente las denuncias”.

Navarro se preguntó: “¿Cómo nos califican de traidores a Giordani y a mí por decir que hay corrupción, por acompañar a Nicolás Maduro en ese tipo de denuncias? ¿Cómo es que el Presidente no actúa en contra de la corrupción que él mismo denuncia?”.

“Siendo yo presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional llegó una denuncia sobre irregularidades en los fondos de pensiones de Pdvsa, en tiempos de Rafael Ramírez. Lo llevó la oposición y yo iba a abrir la investigación, pero el día que trataríamos el punto, no fue la derecha, misteriosamente. Y el diputado (Edgar) Zambrano, que era jefe de la fracción de la derecha me dijo que había ordenado a los diputados votar a favor del informe de ustedes. Yo le pregunté qué informe era ese, pues yo no había hecho todavía ninguno. Y me enteré de que había un informe hecho en Pdvsa, en el que se exoneraba a Rafael Ramírez. Yo no estoy diciendo que él sea culpable, pero debió ser investigado, en vez de echarle tierra al tema, porque lo cierto es que allí se perdieron 250 millones de dólares, según la jueza de EE.UU. que destapa la olla”, contó.