El asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, se pronunció sobre las investigaciones que anunció el Fiscal de la República, Tareck William Saab contra Juan Guaidó

Bolton, se pronunció sobre las medidas cautelares que Tareck William Saab solicitó sobre Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

El asesor estadounidense reiteró que habrá consecuencias para quienes intenten hacerle daño al presidente interino.

Este martes, Saab solicitó medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar contra Guaidó.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate – there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 29, 2019