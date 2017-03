Estatua de “la niña sin miedo” será removida en el 2018

La pequeña estatua de bronce de una niña apostada frente al inmenso toro de Wall Street instalada en el sur de Manhattan permanecerá allí hasta 2018, informó el lunes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

La estatua, bautizada Fearless Girl (Niña sin miedo), fue instalada el 7 de marzo en Nueva York, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, por el fondo de inversión State Street Global Advisors. La alcaldía dio su acuerdo.

El grupo marcaba así el lanzamiento de una campaña para alentar a las empresas en las cuales invierte a aumentar el número de mujeres en sus consejos de administración.

La estatua, obra de la escultora estadounidense Kristen Visbal, debía permanecer en ese sitio solo una semana. Pero como la imagen de la niña se convirtió en símbolo de los derechos de las mujeres frente al gobierno de Donald Trump, su estadía fue prolongada primero hasta el 2 de abril y luego hasta el próximo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018.

“Me sentí profundamente conmovido por lo que esta estatua representa en particular para las mujeres y para las niñas de esta ciudad, y de todo este país. Pero creo que hay incluso un simbolismo mayor de hacerle frente al miedo, al poder, poder encontrar en uno mismo la fortaleza para hacer lo que es correcto”, dijo el lunes el alcalde en una conferencia de prensa organizada frente a la estatua.

Pero la niña no gustó a todo el mundo. La columnista del New York Times Ginia Bellafante cuestionó por ejemplo por qué se ha elegido la imagen de una niña para representar los derechos de la mujer, y no a una mujer adulta. De los 28 funcionarios del equipo de liderazgo del fondo de inversión State Street Global Advisors que encargó la estatua, apenas cinco son mujeres, recordó Bellafante en su artículo titulado El falso feminismo de la niña sin miedo.

Y no hay que olvidar que detrás de la estatua hay un gran acto de publicidad. Se trata sobre todo de una campaña de publicidad de una gran empresa, de la cual la alcaldía y el departamento de parques y jardines no han extraído ningún beneficio, sostuvo Arthur Piccolo, portavoz del escultor Arturo Di Modica, el autor del toro de Wall Street. No obstante, concedió que la idea fue fabulosa.