Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre es un filme que pudimos disfrutar de su estreno en 2017. Cuenta la historia de amor entre dos hombres en una Italia ambientada en los años 80’; ganadora del premio Oscar al mejor guión adaptado, esta película se suma a la lista de cintas que aborda este tipo de tópico, y que en su momento recibió buenas críticas por parte del público.

Así como este filme, hemos visto la temática gay en películas actuales que pone de manifiesto el progresivo interés en los últimos años este tipo de género. En complicidad con los productores, por el mencionado interés, también el público se siente complacido al disfrutar de este de cine, dejando así una puerta abierta para ser explorada por medio de las historias y personajes.

De igual forma cabe señalar una cinta que no tuvo el mismo reconocimiento en su momento de estreno, pero que ha trascendido con el tiempo.

Tenemos que mencionar a la recordada Brokeback Mountain o Secreto en la Montaña protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Narra la historia de dos hombres amantes que la circunstancia los obliga a llevar doble vida y hallarse inmersos en una turbulenta relación aislados del mundo.

La academia le negó el Oscar a mejor película, pero sabemos que para el 2005 fecha de su estreno, aún no se producía el cambio cultural que en la actualidad se observa.

Por su lado Moonlight (nada parecida a la película de los vaqueros), cuenta la vida de un niño y el transcurrir de su adolescencia a la adultez. La historia retrata el recorrido de un joven humilde con problemas para aceptarse como es, todo esto bajo un ambiente de hostilidad. Mientras va madurando llega a sentir y experimentar tanto la alegría, el dolor, el placer y la ira.

Esta película fue estrenada en Octubre del 2016 y se llevó a casa cuatro premios de la academia Oscar. Un dato curioso de la cinta es que pese a su gran éxito en taquilla, el presupuesto fue bastante bajo realizando el filme con tan solo millón y medio de dólares.

¿Se hace cada vez más común este género?

Para muchos expertos las barreras han sido superadas y cada vez más se podrán apreciar historias de personajes gay llevadas a las pantallas. Afirman que ese tipo de tópico se verá con mayor naturalidad con el pasar de los años, y que el público se verá bastante involucrado dando aceptación al género como tal.