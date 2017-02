¡Entérate! Descubre el fascinante significado de tu nombre

Todo ser posee un sinfín de características que lo diferencia de otros, pero hay algo sumamente importante que se convierte en primordial a la hora de darnos a conocer al mundo: nuestro nombre. Este nos identificará para toda la vida, pero muchas veces no sabemos el significado de nuestro nombre y menos por qué nuestros padres nos nombraron así.

El nombre está determinado por una serie de disimiles significaciones; ya sea por matices familiares, la religión, la lengua, la moda o hasta por las transformaciones sociales que vive en ese momento particular la sociedad en la que vivimos. Todo este cúmulo de influencias hace cada vez más cuesta arriba de encontrar el nombre ideal para ese niño o niña que viene en camino.

¡No se precipiten!

El saber que una nueva vida está creciendo en el vientre de la madre causa gran ilusión y felicidad ante la expectativa de la llegada: ¿cómo se llamará, cómo será, vendrá sanito? Estas son las dudas más comunes que se dan en los padres primerizos al conocer la gran noticia. Es allí cuando se empiezan con todos los preparativos: la habitación del bebé, decoración y otros detalles que lo acompañarán.

La mejor recomendación que podemos hacer para cuando llegue la hora de escoger el nombre de la criatura es: no se precipiten. Cuentan con nueve meses para determinarlo. No se dejen presionar por sus familiares, amigos y conocidos sí ya han pasado varios meses de saber que “están a la espera” y aún no tienen opciones o el nombre final.

¡Documéntense!

Internet cuenta con miles de sitios web dedicados al significado de los nombres para su bebé, también pueden leer libros, revistas al respecto. Esto les dará una idea clara de qué implica ese nombre, su origen, características de la personalidad, personas famosas que se llaman igual, cómo se escribe en otros idiomas, diminutivos y/o apodos, su santoral y más. Atrévete a ir más allá y descubre significados fascinantes y únicos.

Recuerden que el nombre es sin duda alguna la carta de presentación de la persona. Padres, no hagan combinaciones innecesarias, que a la final se tornan impronunciables y hasta se verá como un completo invento. Ahórrenle la pena a su hija (o) y denle un nombre popular, vayan por lo seguro.

