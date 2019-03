El número de muertos por la explosión registrada este jueves en un polígono industrial químico de la ciudad oriental china de Yancheng asciende ya a 47 y a 640 el de los heridos -32 de ellos- en estado crítico.

Las autoridades locales, informaron de que otros 58 heridos se encuentran en estado grave, mientras que han evacuado a unas 3.000 personas de la zona, donde la deflagración arrasó varios edificios.

Así ocurrió el terrible suceso que dejó 47 muertos y 640 heridos en China

VIDEO: Police cordon off a chemical plant in #Yancheng, eastern China where a huge explosion killed 47 people, injured hundreds and flattened an industrial park in the latest such catastrophe to hit the country pic.twitter.com/7SCG7Lnpes — AFP news agency (@AFP) March 22, 2019

El suceso se produjo en torno a las 14.48 hora local (06.48 hora GMT) de este jueves tras declararse un incendio en una planta de pesticidas de la citada zona industrial.

El diario hongkonés South China Morning Post indicó que los ejecutivos de la planta se encuentran detenidos.

El rotativo señaló que la empresa propietaria de la planta donde se originó el incendio había recibido seis sanciones administrativas por vulnerar la legislación de gestión de residuos, impacto ambiental y contaminación del aire.

El alcalde de Yancheng, Cao Lubao, manifestó este viernes que el incendio ya está extinguido, después de que decenas de bomberos trabajaran para sofocarlo.

Los trabajadores quedaron atrapados después de que algunos edificios se derrumbasen a causa de la onda expansiva, que también destruyó los cristales de inmuebles de viviendas cercanas.

Fuente: Alberto News