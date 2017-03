Para muchos no es un secreto la crisis económica y social que atraviesa Venezuela, sin embargo detrás de todo este oscuro panorama se dejan ver caras de soñadores: Hablamos de los emprendedores venezolanos, personas que “le buscan la vuelta” a la crisis y logran con ideas, esfuerzo y trabajo duro proyectar su meta a la realidad: negocios exitosos en venezuela.

El emprendedor venezolano exitoso tiene un perfil único: no abandona su sueño; al contrario lucha para sortear las adversidades y lograr su meta final. También acepta con humildad las críticas constructivas y las corrige sobre la marcha hasta encontrar la perfección. Y por último, pero no menos importante se rodea de un equipo de trabajo que le ayuda a superar sus fallas, a través de opiniones no viciadas que finalmente lo ayudan a triunfar y mantener la vigencia de su negocio en el tiempo.

Pero muy a pesar de todos estos componentes determinantes que se tornan de vital importancia para el emprendedor venezolano también está la otra cara de la moneda, las circunstancias oscuras que procuran sabotear la “gran oportunidad”. El caos, la incertidumbre, la falta de información, los cambios, la confusión y la inestabilidad del mercado frenan las ganas de cualquier persona con una idea que potencialmente podría convertirse en un negocio exitoso.

Muchas personas se dejan derrotar por el pesimismo, el miedo, la desconfianza y terminan haciendo al lado un proyecto que sin duda alguna habría cambiado su desarrollo personal, social y económico.

Historias de emprendedores hay muchas, solo que aún no han sido descubiertas. Soñadores que han dejado a un lado la insatisfacción, el miedo y la vergüenza. Salen de su “zona de confort” y asumen con osadía un nuevo reto con actitud positiva y progresista.

Emprendedores venezolanos: características e importancia

Los emprendedores venezolanos tienen ciertas características que lo hacen destacar en cualquier parte del mundo, acá algunas de ellas:

Dedicación: El emprendedor venezolano consagra el 100% de su tiempo a su nuevo proyecto. Lo hace con vehemencia y estudia con afinidad los pasos a seguir para darle alas a su negocio.

El emprendedor venezolano consagra el 100% de su tiempo a su nuevo proyecto. Lo hace con vehemencia y estudia con afinidad los pasos a seguir para darle alas a su negocio. Comunicación: Quizás es una de las características más importante de un excelente emprendedor. Vender su idea, proyectarla con palabras y lograr que los demás se apasionen tanto como a él lo ayuda a dejar una huella en quién lo escucha, así es como logra “el enganche” de su marca u/o negocio.

Quizás es una de las características más importante de un excelente emprendedor. Vender su idea, proyectarla con palabras y lograr que los demás se apasionen tanto como a él lo ayuda a dejar una huella en quién lo escucha, así es como logra “el enganche” de su marca u/o negocio. Persistencia: La tenacidad de su personalidad lo impulsa a ganarle a cualquier inconveniente que se interponga entre él y su estrategia para lograr el éxito.

La tenacidad de su personalidad lo impulsa a ganarle a cualquier inconveniente que se interponga entre él y su estrategia para lograr el éxito. Cero temores: El emprendedor venezolano no le teme al fracaso y sí puede llegar a experimentar una situación límite, pero no se deja sobrepasar por ello.

¿Cuán importante es reinventarnos y ver oportunidades en donde otros ven problemas? Sacarle provecho a situaciones inhóspitas y ponerle entusiasmo, energía y pasión a una idea que te hará un ser innovador.

Finalmente “ver la luz al final del camino” y tener la satisfacción de seguir apostando por el desarrollo de tu país con tu marca/negocio hace más valedero todo sacrificio. Tener negocios exitosos en Venezuela no es fácil pero tampoco imposible.

No dejes que las situaciones adversas te hagan desfallecer. Todo comienzo es difícil, pero nunca imposible.