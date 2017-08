El principal enemigo de la belleza: el insomnio

Algo tan simple como dormir entre seis y ocho horas diarias ayudará en muchos aspectos de la vida, no solo a lo que a belleza se refiere, sino también mejorará nuestro estado de ánimo así como la energía de nuestro cuerpo.

El insomnio es más común de lo que parece

A pesar de lo importante que el sueño es para nuestro día a día hay muchas personas que no consiguen conciliarlo, ya no solo por falta de tiempo, si no por problemas que van más allá.

En algunos casos estos problemas serán más profundos y necesitarán revisión médica pero en la mayoría de los casos el insomnio se debe a causas comunes y fáciles de corregir.

Como combatir el insomnio

Siguiendo estos consejos, aunque algunos parezcan nimios, puedes solucionar algunos de los problemas más comunes que causan insomnio y que a su vez es uno de los enemigos de la belleza.

-.Tomar infusiones relajantes. Hoy en día en el mercado hay multitud de infusiones con sustancias que propician el sueño como la melisa. Tomar una infusión calentita antes de dormir nos relajará mucho.

-.Usar tapones para los oídos. Si nos despertamos repetidamente durante la noche o de forma repentina a causa de ruidos podemos sentir que no hemos dormido en toda la noche.

-.No tomar bebidas con cafeína. Las bebidas con cafeína no deben ser tomadas en la tarde y mucho menos en la noche, ya que pueden impedir conciliar el sueño.

-.Tomar un baño caliente. Se recomienda tomar un baño o ducha caliente antes de irse a la cama para facilitar el sueño.