Durante Plantón Nacional GNB agredió y robo a los presentes

A las 7:00 am comenzó la represión en la autopista Francisco Fajardo. Esta vez cambió el patrón de los 65 días anteriores: la Guardia Nacional Bolivariana no solo disparó lacrimógenas y perdigones para dispersar la concentración, sino que también, con saña, robó y golpeó a manifestantes y a trabajadores de la prensa durante el tercer Plantón nacional convocado por la MUD y el primero en incluir puntos en el centro y oeste de Caracas.

A las 9:00 am, cuando los diputados Juan Requesens y Miguel Pizarro junto con otras personas intentaron por segunda vez llevar a cabo la concentración en una de las vías de la ciudad, una brigada de motorizados de la GNB volvió a reprimir violentamente la concentración. Requesens fue empujado hacia una alcantarilla, donde cayó, y a Pizarro lo golpearon con escudos y recibió un puñetazo en la boca.

Minutos después los guardias nacionales le quitaron la moto a un hombre cuando transitaba por la Fajardo. En las adyacencias de La Carlota un manifestante fue despojado de sus pertenencias y quemado con una bomba lacrimógena. “Toma pa’ que sientas”, le decían los militares. También le rompieron la ropa interior.

En la noche, Requesens informó en rueda de prensa que hubo 98 heridos en todo el país. Salud Chacao reportó a las 8:00 pm que fueron atendidos 15 heridos: 10 por traumatismo, 2 por perdigones, 2 por inhalación de gases y 1 por quemaduras.

Los ataques no cesaron.

Catorce trabajadores de la prensa fueron agredidos y cuatro despojados de sus pertenencias y equipos de labores por la GNB y la PNB, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Una cámara y un trípode de Globovisión fueron lanzados desde el puente de la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor Altamira. A las 12:05 pm le dispararon perdigones a quemarropa a la periodista de El Nacional Web Fabiana Rondón y luego intentaron arrebatarle su equipo de trabajo. “Váyanse de aquí, no graben un coño, dame la cámara”, le dijo un militar frente al CCCT.

En ese lugar una manifestante también fue robada. “El GNB me haló hacia el piso y me quitó todas mis pertenencias. Me pidió el celular y le dije que no tenía”, expresó.

Minutos después dos funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB dispararon desde la estación de servicio La Estancia hacia el CCCT. Antes de irse trataron de recoger la evidencia, pero en el lugar quedaron cartuchos de bala.

El miércoles el gobernador Henrique Capriles alertó que la nueva orden a los PNB y la GNB era robar teléfonos y equipos audiovisuales, tanto a periodistas como a manifestantes, “para que no quede registro de las fechorías que cometen”. Ayer acusó a otros agentes de haber robado una motocicleta frente a la base aérea La Carlota.

Pizarro aseguró que la GNB y la PNB “se han dedicado a robar y agredir a todo manifestante” en el Plantón. “Disparan a mujeres, roban a periodistas y golpean a los diputados”, añadió.

La MUD convocó a otra movilización nacional mañana a las sedes del CNE. En Caracas se hará desde 10 puntos en el oeste y 5 en el este de la ciudad. Requesens anunció que hoy acompañarán al Movimiento Estudiantil en las calles y que la Asamblea Nacional sesionará.

Asedio en el oeste.

El Paraíso fue uno de los puntos más atacados. En el puente 9 de Diciembre de la avenida Washington se registraron tres embestidas de la GNB antes del mediodía. Uno de los ataques ocurrió cuando un equipo de prensa no identificado instaló sus cámaras. Los militares respondieron con lacrimógenas. Habitantes del Conjunto Residencial Paraíso, mejor conocido como “Los verdes”, colocaron barricadas para evitar el paso de las tanquetas.

El comando motorizado de la GNB pasó al mediodía frente al C. C. Multiplaza Paraíso y, ante el abucheo, disparó lacrimógenas. Luego civiles armados asediaron en varias oportunidades a vecinos. En la plaza Madariaga montaron un sancocho y obstaculizaron el paso de vehículos.

En Candelaria vecinos acordaron con la PNB no trancar el paso de vehículos para no ser reprimidos. Sin embargo, a las 12:00 m, a una cuadra de la concentración, motorizados de la policía lanzaron lacrimógenas. Las personas no desistieron. A las 2:10 pm volvieron con cacerolas y pancartas para rechazar la constituyente.

Vecinos de Montalbán, La Vega y El Junquito se unieron al Plantón y desde las 7:00 am se concentraron en el distribuidor La Yaguara. Otra zona del oeste también se sumó a la manifestación: “Esto no es Chacao, esto es Caricuao”, gritaron vecinos de la UD7.

Estudiantes de la UCV también protestaron. La PNB atacó la casa de estudios y se registraron siete heridos, seis por asfixia y uno por perdigón en la cabeza. Rafaela Requesens, presidente FCU-UCV, denunció la presencia del Sebin en el campus.