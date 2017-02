Diputado Carvajal asegura que EEUU no tiene pruebas en su contra

El diputado del Bloque de la Patria, Hugo Carvajal, expresó este viernes que Estados Unidos no tiene pruebas, de su presunta implicación en narcotráfico y terrorismo.

“No hay pruebas, no tienen pruebas de lo que me acusa. Estoy bien claro de que no he andado en cosas malas”, subrayó.

Al cuestionarle sobre las supuestas razones que tendría Estados Unidos para acusarlo, Carvajal asomó que podría ser por su cercanía con el presidente fallecido, Hugo Chávez.

Carvajal aseguró que no conoció al comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo (Farc-EP), Raúl Reyes, ni al narcotraficante Walid Makled.

“La computadora de Reyes no es una prueba. Toda la información que salió allí hasta la Corte Suprema de Colombia y España la desestimaron por malos manejos que sucedieron allí (…) Todo lo que aparecen por ahí me lo achacan a mí”, explicó.

Descartó que su petición de ser eliminado de la lista especial diseñada de Nacionales y Personas Bloqueadas por el Departamento del Tesoro de EEUU, tenga que ver con el comunicado que publicó este miércoles el vicepresidente, Tareck El Aissami, en The New York Times rechazando las sanciones en su contra por parte del mismo organismo norteamericano.

“Es una coincidencia; lo de él fue ayer, y esto tenía previsto que pasara hoy (jueves). Es producto de un trabajo de investigación que se está haciendo desde hace dos años”, dijo.