Diosdado Cabello amenaza al sector bancario (Video)

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, Diosdado Cabello (GPP) continuó este miércoles con las amenazas al sector bancario del país y señaló que actuarán contra las entidades que no pongan en funcionamiento las agencias y cajeros durante la transición de los billetes del nuevo cono monetario.

“¿Qué procede? Yono me vo… Uno no se va a quedar con los brazos cruzados cuando hay un dueño de banco, que ni si quiera vive en Venezuela, que se da la gran vida que manda a cerrar sus agencias bancarias. Nosotros no nos vamos a quedar cruzados (de brazos) la revolución no se va a quedar cruzada de brazos y vamos a actuar cuando tengamos que actuar”, refirió.

Vale recordar que el presidente de la República, Nicolás Maduro también lanzó amenazas el pasado martes contra los banqueros del país y amenazó con cárcel a quienes “saboteen” el servicio.

No obstante, horas después, este miércoles, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol informó a través de su cuenta en Twitter sobre una reunión con representantes del sector.

Las declaraciones las ofreció durarnte una transmisión de su programa “Con el Mazo Dando” a través de la señal del canal del Estado.

“En Bolívar no pasaba nada”

Cabello prosiguió como de costumbre a leer los titulares de distintos medios de comunicación y al referirse al caos que se generó en varias ciudades del país tras el desastre monetario de Maduro, indicó que en el estado Bolívar “no pasaba nada”.

“Vieron los titulares de la prensa, solo angustiaron al pueblo y hasta llegaron a decir que había saqueos en las casas. Nosotros estuvimos allá y no pasaba nada”, dijo afirmando que las informaciones divulgadas fueron parte de una “guerra mediática”.