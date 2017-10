Consecomercio advierte sobre cierre de negocios para finales de año

El segundo vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, advirtió que algunos negocios “podrían cerrar para finales de año por la ausencia de materia prima”, citando como ejemplo el sector calzado, cuyo producto no cubre la demanda.

“El sector de calzado ya está adelantando las vacaciones porque no tiene materia prima y si no se tiene materia prima no se puede producir, entonces no se sacarán los productos para ponerlos en el mercado”, alertó.